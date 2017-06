24 jaar na dato moet proces tegen verdachten moord oma Mok opnieuw

Het zestal, drie mannen en drie vrouwen, is in 2015 voor de tweede maal door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor een moord in 1993 op een Chinese restauranthoudster in Breda. De roofmoord op de 56-jarige Tim Mui Cheung, ook bekend onder de naam Oma Mok, werd gepleegd in juli 1993. De vrouw werd gedood in de keuken van Chinees restaurant Peacock in Breda, waar haar zoon de eigenaar van was. De gokkast bleek leeggehaald.