21-jarige student redt man met rollator van het spoor

Het bijna-ongeluk op de spoorwegovergang naast het treinstation in Wolfheze deed zich vorige week vrijdag voor. Carl zag, wachtend in zijn auto voor de dichte spoorbomen, Stijsiger op de spoorwegovergang in de problemen komen.

De oudere man kwam volledig tot stilstand op de rails. Carl stapte uit en haastte zich naar zijn oudere plaatsgenoot om hem met gevaar voor eigen leven in veiligheid te brengen. ,,Ik was de kluts volledig kwijt. Ik wist niet meer of ik vooruit of achteruit moest", verklaart Stijsiger, die erg slecht ter been is. ,,Carl is een held. We hadden beiden dood kunnen zijn."



Na het incident, waarbij de trein een noodstop maakte, ontfermden omstanders zich over de twee. Stijsiger werd thuisgebracht door Peter Pelzer, lid van de vrijwillige brandweer in Wolfheze en verpleegkundige van zorginstelling Pro Persona.

Carl Boelens (21) redde het leven van plaatsgenoot Willem Stijsiger.

Enige uitje

Pelzer heeft als lid van de vrijwillige brandweer al veel meegemaakt op het spoor in Wolfheze, maar was toch erg onder de indruk van het incident. ,,De oudere man loopt vaker naar het stationswinkeltje, vlakbij de gevaarlijke overgang. Om een boodschap te doen en een praatje te maken. Het is zijn enige uitje.’’

Stijsiger geeft aan dat dat nu niet meer mag. ,,Niet alleen ik ben erg geschrokken, ook de mevrouw van de thuiszorg. Ik mag daar niet meer komen. Het is ook al tweemaal eerder bijna fout gegaan. Gelukkig ben ik na een paar mindere nachten nu wel van de schrik bekomen.’’

Tijdnood