Zwervers moeten voor 1 augustus weg van Ruytershove Bergen op Zoom

Dat hebben burgemeester Frank Petter en wethouder Yvonne Kammeijer woensdag gezegd. ,,Het overplaatsen naar Ruytershove is een tijdelijke maatregel. Deze zwervers staan bij ons bekend als een lastige groep. Twee van hen zijn geschorst bij de opvang aan de Zuid-Oostsingel omdat ze zich hebben misdragen. Anderen zijn drugsgebruikers en als ze willen gebruiken zijn ze ook niet welkom in de opvang'', vertelt wethouder Kammeijer.

Volledig scherm De zwervers bivakkeren nu op Ruytershove, de voormalige kwekerij van de gemeente, net buiten de stad. © Jan van de Kasteele

Ontlasting

De groep van ongeveer tien zwervers is al jaren in beeld, maar kwam pas nadrukkelijk in beeld omdat ze begin deze maand plots samen gingen kamperen in het stadspark. Voor die tijd hielden ze zich afzonderlijk van elkaar overal en nergens op. ,,Op Kijk in de Pot waren er klachten over ontlasting in de bosjes, ze tapten water van buitenkranen van woningen in de buurt en toen die kranen werden afgesloten, belden ze aan om water'', schildert burgemeester Petter de toestand. ,,We hadden ze daar weg kunnen sturen, maar dan duiken ze elders op.''

Volledig scherm Tot dinsdag verbleef de groep in stadspark Kijk in de Pot, maar veroorzaakte daar overlast. © Chris van Klinken / Pix4Profs

En daarom besloot de gemeente 'de regie te pakken'. Ze weg te halen als groep van de Kiek en naar Ruytershove te verplaatsen. ,,Dat is niet echt de oplossing'', erkent wethouder Kammeijer. Maar voorlopig is het probleem op de Kiek er wel mee van de baan. ,,Het gaat nu om de omvang van de groep.'' Ze hoopt dat de daklozen tegen 1 augustus uitzwerven over stad en regio. En niet meer als groep overlast veroorzaken. ,,Want dan gaan we handhaven.''

Zorgmijders

Volgens Kammeijer zijn de zwervers zorgmijders. ,,We hebben getracht ze in afkickprogramma's te krijgen.'' Maar dat lukte tot op heden niet. In de regio Bergen op Zoom/Roosendaal zijn zo'n 70 à 75 zwervers. Bergen op Zoom is de centrumgemeente waar ze aankloppen voor hun uitkering. En waar ook de opvang is waar ze kunnen slapen. Daar zijn achttien plekken. En er zijn regels waar de zwervers zich aan moeten houden.