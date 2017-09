Zorgen over bedrijventerrein Ster van Lepelstraat

Expositie in St. Catharinakapel Bergen op Zoom

6:02 BERGEN OP ZOOM - Vijf zusters zijn er nog. Vier in Bergen op Zoom, eentje in Tilburg. Meer rest er niet van de congregatie van de zusters franciscanessen. Ooit stonden ze voor zorg in de stad. ,,Ze hebben de hele gezondheidszorg opgebouwd'', zegt diaken Jan Foesenek. Hij is naast zijn werk voor de Lievevrouweparochie sinds dit jaar de bestuurder van de congregatie.