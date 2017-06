'Witwasser' heeft toch goede uitleg over 13.000 euro in auto

De man werd op de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom aangehouden omdat hij volgens de politie geen sluitende verklaring kon geven over de 31.000 euro die hij bij zich bleek te hebben.

De recherche heeft onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld dat de man bij zich had. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de informatie van de man klopte. De verdenking van witwassen is hiermee teniet gedaan.