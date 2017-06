Winkelhart Hoogerheide nog steeds zonder voorzitter

Funny dingetjes voor funny prijs in Bergen op Zoom

15:35 BERGEN OP ZOOM - Alles in de nieuwe winkel Boxes aan het Zuivelplein in Bergen op Zoom is funny. ,,Dit is funshoppen in de breedste zin. Funny hebbedingetjes voor een funny prijs'', lacht de Rotterdamse ondernemer John Boot die de winkel recent opende in het al lange tijd leegstaande pand waarin onder meer modewinkel ZaZa huisde.