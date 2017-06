Wie overviel een 80-jarige alleenstaande man uit Oud Vossemeer?

'Het zomercarnaval op de Welberg is onze praalwagen'

16:04 WELBERG - Bouwers zijn ze niet, de leden van dweilband D'n Dweilberg uit Welberg. Maar het pronkstuk van hun harde werken is het zomercarnaval. Dasja Abresch: ,,Dat is onze praalwagen. We werken er bijna net zoveel aan als bouwers aan hun wagen.'' Deze zaterdag vindt in Raldal alweer de zevende editie plaats.