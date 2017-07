Werkplek voor creatieve ondernemers in de polder van Dinteloord

Voor Verheijen en zijn vriendin de schuur kochten, werd het vooral gebruikt door omwonenden als opslagruimte. ,,Het stond daardoor vooral vol met caravans de laatste jaren'', lacht hij, terwijl hij een rondleiding in de nu lege schuur geeft. Aan de zijkant moet de ingang komen. ,,De deuren zullen van glas zijn en er uitzien als staldeuren. Aan de overkant komt een glazen wand, zodat je in de verre omgeving kunt kijken'', zegt Verheijen, die inmiddels druk bezig is met een 3D-model van hoe de schuur er uit moet komen te zien.

Kracht van buitengebied

Hij vervolgt: ,,Ik merk bij leeftijdsgenoten dat ze eerst in de regio opstarten, maar zodra het werk begint te lopen, naar de stad verhuizen. Voor mij werkt dat niet.'' Verheijen deed wat research en realiseerde zich dat het eigenlijk niet zo gek is. ,,Er komen zoveel prikkels op ons af elke dag. In een stad is dat nog meer. Ik voel me beter op mijn plek en krijg meer ideeën als ik bijvoorbeeld door de Dintelse Gorzen loop. Ik geloof in de kracht van het buitengebied.''