Weer celstraf geëist tegen directeur basisschool wegens ontucht

Twee jaar geleden was de eis nog 3 jaar cel, maar onder meer vanwege de impact die de reactie van de Bergse gemeenschap had en omdat hij nooit eerder is veroordeeld, vond justitie nu anderhalf jaar een passende straf.

In tegenstelling tot twee jaar geleden, verscheen L. nu wel voor de rechter en beriep hij zich niet meer op zijn zwijgrecht. Hij ontkende bij het gerechtshof in Den Bosch echter dat hij de ontucht heeft gepleegd. Hij zou vooral met de kinderen hebben gesproken en hebben gefungeerd als mentor. ,,Ik heb twee pubers met hele grote problemen willen helpen naar volwassenheid. Dat heeft mijn leven kapot gemaakt. Ik ben onschuldig'', zei hij in zijn laatste woord.