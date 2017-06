Wat kun je doen tijdens de feestweek in Nieuw-Vossemeer?

Belastingdienst onderzoekt miljoenenfraude in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hulst en Clinge

9:25 In het kader van een groot onderzoek naar miljoenenfraude hebben 175 opsporingsambtenaren van de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) dinsdag invallen gedaan in woningen in onder meer Bergen op Zoom, Roosendaal, Clinge en een bedrijfspand in Hulst. Totaal zijn 175 medewerkers binnengevallen voor het doen van 21 doorzoekingen.