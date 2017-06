'Waar zijn die veteranen in Bergen op Zoom?'

BERGEN OP ZOOM - Ze keken raar op, de mannen van de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum in Bergen op Zoom. Vorige week sloot de aanmelding voor de plaatselijke Veteranendag. ,,En we hadden vier aanmeldingen binnen'', zegt plaatsvervangend voorzitter Roger van Es. Paniek was er niet. Wel bevreemding. ,,Er moet iets zijn fout gegaan met de verzending van de uitnodigingen'', was de nuchtere conclusie.

Want er gingen zo'n 420 brieven naar veteranen de deur uit. ,,We hebben gezegd: voor vier man laten we de veteranendag niet doorgaan. Je kunt toch moeilijk burgemeester Petter voor zo weinig mensen een toespraak laten houden.'' Maar in de volgende dagen druppelden er toch nog wat aanmeldingen binnen.

Inschrijven

Dat gaf de veteranen moed. Inmiddels loopt de teller richting de vijftig en hoopt de organisatie dat er voor zaterdag nog de nodige bijkomen. ,,Inschrijven kan ook op de dag zelf in Het Zwijnshoofd.'' Of alsnog vooraf via info@veteranenboz.nl. ,,En uiteraard zijn ook de partners van de veteranen welkom.'' Zo hoopt de stichting toch het nodige volk bij elkaar te krijgen. ,,De gemeente is er veel aan gelegen dat onze club blijft bestaan.''

Canada

Want gemeente en Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum werken nauw samen voor deze dag. ,,We hielden de veteranendag voor Bergen op Zoom altijd op 27 oktober. Maar omdat die dag steeds meer in het teken van Canada staat, hebben we vorig jaar besloten naar juni uit te wijken. Kort voor de landelijke veteranendag.'' Dat leverde al wat minder deelnemers op, maar nog altijd genoeg om van een succesvolle bijeenkomst te spreken.