Voorproefje van Vastenavendakkemie Bergen op Zoom

De werkgroep organiseert voor het eerst vastenavendworkshops. Donderdag startte de eerste van een serie van vier, twee workshops boetseren, twee workshops schaduw spuiten.

Over animo heeft de werkgroep niet te klagen: in no time zaten de workshops vol. ,,We hadden zoveel aanmeldingen dat we makkelijk nóg drie workshops kunnen geven'', zegt Willegers.

Samenwerking

De workshops zijn een mooi voorbeeld van samenwerking: de mallen zijn van bouwclub Agge Mar Leut Et, de klei van de Krabbenkwekers en 't bouwkot is van Variant. ,,Dat is ook de bedoeling, dat we het samen doen,” aldus Willegers. ,,En als we dan straks allemaal samen op één locatie zitten, wordt de samenwerking nog makkelijker.”

Het is de bedoeling dat de workshops vaker gehouden worden. ,,We willen het uitbreiden naar alle aspecten van de Vastenavend, bijvoorbeeld lassen, of iets in muziek. Nu houden we het even bij deze vier, de zomervakantie staat tenslotte ook voor de deur. En qua temperatuur is het nu ook minder aangenaam in de bouwkotten, het wordt hier heel snel warm! Maar volgend jaar beginnen we sneller na de vastenavend.”

Inspiratie

De cursisten hadden het deze week prima naar hun zin. Voor Berry van Loon, bouwer bij de Spruiten van Nuijten, is het vooral een gelegenheid andere bouwers te leren kennen en inspiratie op te doen. ,,Als je alleen bij je eigen bouwclub bouwt, blijf je een beetje in je eigen manier van werken hangen. Leuk om eens tips en inspiratie te krijgen van iemand anders." De tips kwamen van Riny Hagenaars, al 54 jaar ervaren in het bouwen en ontwerpen van vastenavendwagens. ,,Het moeilijkste is het om karakter te krijgen in zo'n kop. Bepaalde technieken kunnen je daar bij helpen, zoals het werken met een mes of juist met je handen."

Oren

Myrthe en Michelle van de Knutselaers weten best wat het moeilijkst is: ,,Symmetrie! Dan lukt de ene kant mooi, maar dan moet de andere kant nog hetzelfde worden. Lastig hoor!'' ,,Oren zijn ook moeilijk'', vindt Wouter, ook van De Knutselaers. ,,Die moeten op gelijke hoogte zitten, even groot zijn en dan moet er ook nog iets in.''