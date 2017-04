Voormalig buurman A4: 'Ik heb het gevoel dat ze me monddood proberen te maken'

Syrische Zakaria uit Hoogerheide heeft een baan!

9:43 HOOGERHEIDE - Zakaria Jaghjougha (28) is zo blij als een lammetje in de wei. Sinds 1 april heeft hij een baan, een betaalde baan. Dat is bijzonder, gezien het feit dat hij anderhalf jaar geleden nog in de zwaar door oorlog getroffen Syrische stad Aleppo woonde.