Volkan Tasdan stapt uit Boogie Down en begint eigen Bergse danssschool

Tasdan, die ook leraar maatschappijleer is op 't Rijks, heeft zijn zakenpartners Ivana Suijkerbuijk en Michiel Zandbergen twee weken geleden op de hoogte gesteld van zijn besluit. Een beslissing die volgens hem puur door gevoel is ingegeven. ,,Ik kon het niet meer opbrengen; het steeds groter en beter willen zijn als dansschool. Die constante prestatiedruk. Ik herkende me er niet meer in, had het gevoel lopendebandwerk te doen. Het idee ook dat je je niet kunt bezighouden met alle leerlingen. Dat past niet in mijn filosofie. Ik kan me niet meer vinden in de omvang en koers die het zeer succesvolle schip Boogie Down heeft. Daarom heb ik dit besluit genomen", zegt hij geëmotioneerd.

Meesterwerk

De Hiphopdance docent wil terug naar de basis, waarbij plezier, het sociale en het familiare weer centraal staan. Waarbij het draait om de dans en leerlingen net zoveel aandacht krijgen, of ze nu wel of niet meedoen aan wedstrijden. ,,Ik verlaat mijn meesterwerk, stap van een schip in een sloepje. Ik begin klein, met twee dagen in de week. En als het nodig is, kan ik bijschakelen met extra docenten. De afgelopen weken heeft een team van tien vrijwilligers mij enorm goed geholpen met de voorbereidingen."

Vrienden

Michiel Zandbergen stond in 2009 samen met Tasdan aan de wieg van Boogie Down dat inmiddels is gegroeid is naar een dansschool met 400 leerlingen die met regelmaat (inter-)nationale dansprijzen in de wacht slepen. Beiden heren zijn al 20 jaar vrienden. ,,En dat gaat ook niet veranderen", zegt Zandbergen. ,,Volkans beslissing kwam enigszins als een verrassing. We wisten dat het een keer ging gebeuren, maar niet dat het nu zou zijn. We respecteren zijn besluit en begrijpen dat ook. We denken dat het hem een beetje boven het hoofd is gegroeid en voor hem voelde dat niet goed."