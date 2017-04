Vliegbasis Woensdrecht stuurt met ScanEagle 'vreemde vogel' de lucht in

Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom trekt eigen plan en komt met bijeenkomst

15:02 BERGEN OP ZOOM - De Vereniging Binnenstad (VB) vreest dat de gemeente Bergen op Zoom weinig of niets doet met de kritiek van omwonenden op de plannen rond het voormalige brandweerterrein aan de Westersingel. Reden dat de belangenvereniging 12 april een eigen bewonersavond houdt in de artiestenfoyer van De Stoelemat. Het gemeentebestuur is niet welkom. Wethouder Patrick van der Velden reageert verrast. ,,Dit stelt me wel een beetje teleur."