Vijftig veteranen op Veteranendag Bergen op Zoom: 'Praten helpt bij het verwerken'

BERGEN OP ZOOM - Met vijftig veteranen is het toch nog goedgekomen met de Veteranendag in Bergen op Zoom. Vorige week brak bij plaatsvervangend voorzitter Roger van Es lichte paniek uit toen er van de 420 uitnodigingen slechts vier aanmeldingen binnen waren gekomen.

Helemaal tevreden is Van Es niet. "Dit moeten we volgend jaar anders aanpakken." Vorig jaar bleef de teller steken op zestig veteranen. Terwijl andere jaren ruim honderd man op de dag af kwam. Van Es weet de teruggang toen aan de nieuwe datum. In het verleden vond de Veteranendag op 27 oktober plaats, nu gelijk met de nationale Veteranendag.

Ouder

Dat de belangstelling daalt, heeft volgens Van Es meerdere redenen. "Mensen worden ouder. Prangend voorbeeld is de brief die ik kreeg van Sjaak en Rina Raaijmakers. Ze kunnen niet komen vanwege de gezondheid van Sjaak.

Anders waren ze erbij geweest. Dat geldt waarschijnlijk voor meer oud-strijders." Ook twijfelt Van Es over de aanpak. "Met brieven bereik je volgens mijn zoon geen jonge veteranen. We moeten volgend jaar meer doen met social media."

Waardering

Veel of weinig veteranen. Burgemeester Frank Petter waardeert de inzet van de Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum. "Bij deze doe ik een oproep aan alle veteranen in de regio. Wees volgend jaar present. Dan hoop ik dat jullie komst een extra post op de begroting van de gemeente wordt."

Volgens Van Es is de Veteranendag van groot belang voor de oud-strijders. "Vaak is er niemand anders die deze mannen begrijpt. Voor velen is het belangrijk om er over te praten."

Nazorg