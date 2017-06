Vijftien overtredingen tijdens alcoholcontrole rond Bergen op Zoom

Hoogst gemeten

De hoogst gemeten uitslag werd gemeten bij een bestuurder die gecontroleerd werd op de Antwerpsestraat in Putte. Hij blies 590 ug/l en moest zijn rijbewijs inleveren. Ook moet hij op eigen kosten een educatieve maatregel volgen bij het CBR. In Putte werden nog zes andere bestuurders op de bon geslingerd voor het rijden onder invloed. Op de Olympialaan in Bergen op Zoom werden vier beschonken bestuurders betrapt. Op de Thoolsebrug in Tholen bleken twee bestuurders teveel te hebben gedronken en op de Zeelandweg-Oost in Steenbergen troffen de agenten ook twee bestuurders die te diep in het glaasje hadden gekeken.

Baby

In Halsteren is een auto in beslag genomen. De eigenaar van de auto was in het verleden meerdere keren veroordeeld voor het rijden onder invloed. Zijn rijbewijs was dan ook ongeldig verklaard. De man werd nu voor de derde keer rijdend in zijn auto betrapt en daarom hebben de agenten de auto van de man in beslag genomen.