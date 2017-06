Vierschaar productie 'Shakespeare Verliefd' wordt een bourgondisch spektakel

CDA: Bergen op Zoom in de fout met 'kam­pe­ren­de'zwer­vers

14:40 BERGEN OP ZOOM - Zwervers illegaal laten wildkamperen in stadspark Kijk in de Pot en daar niks aan doen. En ze vervolgens een plek aanbieden op de voormalige gemeentekwekerij aan de Ruytershoveweg, net buiten stad. Dat is wat de gemeente Bergen op Zoom doet. Bij raadslid Annette Stinenbosch van het CDA is dit volkomen in het verkeerde keelgat geschoten.