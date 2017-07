Verzet tegen vier extra huizen Groote Melanen in Halsteren

Thoolse zangeres springt in de bres voor bevolking Venezuela

2 juli SINT-MAARTENSDIJK - De uit Sint-Maartensdijk afkomstige zangeres Margreet de Bruin zet zich in voor de bevolking van Venezuela. Met haar Amsterdamse band Maggie & the Jar heeft zij een single uitgebracht over de situatie in het Zuid-Amerikaanse land.