Verbetering Elektronisch Patienten Dossier van Bravis ziekenhuis: patient krijgt eerder inzage in brieven

De upgrade van het in 2013 ingevoerde Elektronisch Patiënten Dossier van Bravis is deze week uitgevoerd. Tegelijkertijd is de afdeling Intensive Care overgestapt op een nieuw ICT-systeem. Hiermee zijn nu bijna alle afdelingen van het ziekenhuis digitaal geïntegreerd. Protocollen en afspraken tussen de ziekenhuislocaties van Roosendaal en Bergen op Zoom kunnen nog meer op elkaar afgestemd worden.

Afspraken

Dat laatste is belangrijk voor de onderlinge communicatie van artsen en andere zorgverleners. Maar ook de patiënten spinnen er dus garen bij. Via het portaal MijnBravis was het al mogelijk om zelf afspraken te maken of te wijzigen, gegevens te controleren en laboratoriumuitslagen te bekijken. Dat laatste wordt nu uitgebreid met de onderzoeksuitslagen die door huisartsen zijn geïnitieerd. Tot nu toe duurde het al gauw 30 dagen voordat de patiënt de brieven kon lezen die door de specialist naar de huisarts zijn gestuurd. Dankzij de upgrade is dat per 1 juli mogelijk zodra de brief is opgesteld.