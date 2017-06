Veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden na vandalisme in Steenbergen

STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen neemt zichtbare en onzichtbare maatregelen om vandalisme te voorkomen bij de werkzaamheden in Steenbergen-Zuid. Bij eerdere werkzaamheden in de wijk was er sprake van brandstichtingen en ander vandalisme.

,,We zien de zorgelijke situatie die er kan ontstaan'', zegt gemeentewoordvoerster Saskia Kaland. Eerder dit jaar bij werkzaamheden aan de water- en gasleidingen in de wijk zijn er meerdere gevallen van vandalisme geweest. Zo is de schaftkeet van de aannemer in brand gestoken, zijn kabels kapot getrokken en is er brand gesticht in een container en een werkkeet.

Deze week zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van Steenbergen-Zuid gestart. Een project waarbij de komende maanden de wateroverlast in de wijk aangepakt wordt. De werkzaamheden zullen, met een pauze tijdens de bouwvakantie, duren tot eind dit jaar.

Extra alert

De gemeente is daarom extra alert de komende tijd. ,,Alle maatregelen zijn er op gericht om de persoon of personen die hiervoor verantwoordelijk te zijn te pakken'', zegt Kaland. ,,Want we weten nog niet wie het is of wie het zijn.''