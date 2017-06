Variaties op een prachtig thema: Huys van Roosevelt

Over de tongDe kaart oogt Amerikaans, maar eten in het Oud-Vossemeerse Huys van Roosevelt is vooral genieten van pure streekgerechten.

Best wel gek eigenlijk dat er in Oud-Vossemeer nooit eerder iemand op het idee kwam iets gastronomisch te doen met de Zeeuwse wortels van de Amerikaanse presidentenfamilie Roosevelt.

Brasserie Het Huys van Roosevelt in het kleine dorpshart bracht daar vorig jaar verandering in. Het speelt vooral met de entourage van het pand en de aankleding binnen goed in op de wereldberoemde bijna-zonen Theodore (1901-1909) en Franklin Delano (1933-1945). Het barst er van de familiefoto's en staatsieportretten, ook van Franklin Delano's echtgenote Eleanor trouwens, die na de Tweede Wereldoorlog de vrijheidsboodschap van haar intussen overleden man met nog meer vuur probeerde uit te dragen. Hun voorouders werden allemaal in het Thoolse dorp Oud-Vossemeer geboren.

Toeristische pijler

De drie eigenaren proberen het Roosevelt-thema te versterken door verbinding te zoeken met diverse musea in de buurt. De brasserie zelf is intussen onderdeel van vijf toeristische arrangementen. Bas Quist, naast mede-eigenaar bedrijfsleider: ,,Met de viering van 600 jaar Oud-Vossemeer in 2010 begon Roosevelt echt te leven. Er kwam een gemeentelijk ontwikkelingsplan waarbij ons dorp een toeristische pijler werd. Toen dit pand twee jaar geleden te koop kwam, viel alles op zijn plek."

Leuk omschreven streekproducten

De drie brachten een balkon aan over de hele breedte van het pand om een New Orleans-sfeer te bereiken en gaven de hoge bovenverdieping met houten balkenconstructie een bestemming als conferentie- en feestzaal. Het uiterlijk van de menukaart, 'Huys van Roosevelt Telegraph' is in Amerikaanse stijl, inhoudelijk is gekozen voor streekproducten, hier en daar op ludieke manier omschreven. Vò iederjin die à uutgekookt is, zijn daar de Poke Bowls, hippe salades met met visblokjes en groenten. Je kunt er een Vreemde veuhel bestellen, gebraden parelhoen en Slome scharrelaar, een stoverijtje van kippendijen. ,,Zo'n 80 procent van onze producten komt uit een straal van minder dan 5 kilometer van Oud-Vossemeer. We gebruiken Oosterscheldevis, Thoolse aardappelen, asperges van de Brabantse Wal, meel van de Molen de Jager uit Oud-Vossemeer, biefstukken van de Thoolse dikbil. Dat is onze formule."

Voorgerechten

Wij kiezen - nog onbekend met deze toelichting achteraf - als voorgerecht een carpaccio van Thoolse dikbilossenhaas en gerookte runderentrecote, allebei aangekleed met onder meer mesclunsalade oftewel een mengsel van verschillende bladgroenten. De runderentrecote van mijn tafelgenoot is eigenlijk gerookte ribeye, maar de smaak is heerlijk. ,,Een superfris ogend gerecht dat met zorg is afgewerkt. De salade is perfect aangemaakt en de kleine rabarbercompote die erbij wordt geserveerd doet denken aan vroeger en verdient op zich een tien." Ook mijn carpaccio oogt en smaakt goed, zeker niet te dun gesneden, maar wat wil je met die dikbillen!

Hoofdgerechten

De hoofdgerechten: gegrilde zeebaars gevuld met tomaat, rozemarijn, tijm en zeezout voor mijzelve en een Indisch satépannetje met gemarineerde kippendijen, gebakken rijst en wokgroenten voor mijn overbuurman. We zijn tevreden, al moet mijn vis helaas eerst terug omdat hij niet helemaal gaar is. Omdat de vis in speciaal papier is gewikkeld, is het lastig om precies het moment te bepalen dat hij gaar is, dat begrijpen we. Na een paar minuten extra in de oven, kan ik alsnog genieten van de zeebaars, die prima smaakt. Om het goed te maken, krijg ik later de koffie gratis: professioneel opgelost door de serveerster die erg rustig blijft.

Kippendijen hebben vaak vet en zeentjes, maar niet in dit potje, zegt mijn tafelgenoot, omdat het vlees zorgvuldig is schoongemaakt waardoor je de lekkerste stukjes kip overhoudt. De gemengde groenten zijn wat aan de harde kant.

Huys-dessert

We gaan voor een nagerecht en bestellen een Huys van Roosevelt-ijs met volgens mijn disgenoot 'heerlijk gemarineerde aardbeien met veel smaak' geconcentreerd in een klein bakje. Dit Huys-dessert is afgemaakt met volle slagroom en gegarneerd met verse tuille oftewel een Frans amandelkrulkoekje. Mijn dessert met de intrigerende naam Toetje van Tanne (naar een bekend Vosmeers vrouwspersoon uit het verleden) bestaat uit diverse smaken bavarois op een gepoft rijstkoekje, een aardbeitje en twee dotten slagroom. Smakelijk, al blijft de relatie met het hoe en waarom van Tanne onopgehelderd. Maar misschien is het instandhouden van Zeeuwse mysteries juist de bedoeling van de ludieke knipogen op de menukaart.

Hoe dan ook, dankzij deze brasserie ontwikkelt Oud-Vossemeer zich van slaapdorpje tot fijne pleisterplaats voor fietsers en wandelaars.

Beoordeling

Voorgerecht 8

Hoofdgerecht 7.3

Nagerecht 7.8

Bediening 7

Ambiance 7.5

Prijs-kwaliteit 7.6

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

Carpaccio dikbil 9,95

Gerookte entrecote 9,50

Indisch pannetje 5,75

Gegrilde zeebaars 20,75

Toetje van Tanne 8,50

Huys van Roosevelt-ijs 7,75

Huyswater fles 3,75

Bittburger Radler 2,75

Glas Chardonnay 3,90

Hommelbier 3,75

Koffie 2,10

Totaal €88,45

Het Huys van Roosevelt

Raadhuisstraat 13, Oud-Vossemeer

www.huysvanroosevelt.nl

Score