,,De grote zwarte loods gaan we omtoveren tot loft. Manou en ik gaan er zelf wonen. Mijn bedrijf 't Klusatelier brengen we hier ook onder. Nu heb ik mijn werkruimte nog op een andere locatie, maar straks zit alles onder één dak", aldus de Bergenaar die nog maar een half jaar geleden met zijn klusbedrijf begon. Daarvoor was hij actief als salesmanager, een heel andere tak van sport. ,,Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken en sneller dan ik dacht kwam dit mooie project op ons pad."



Dirk geeft toe dat zijn achternaam een voordeel was bij de onderhandelingen met erfgenaam Ad Bakx. ,,Mijn opa kende Cees Bakx, lange tijd eigenaar van de transportfirma, goed. Die mannen konden het zowel zakelijk als privé prima met elkaar vinden. Hun bedrijven zaten ook vlak bij elkaar aan de Zuidzijde Haven. Dat goede gevoel had ik ook met Ad Bakx, wat ons bindt is de liefde voor de historie van dit stukje stad. Elke Bergenaar kent dit gebied en we willen de buitenkant zeker behouden." De letters A. Bakx en Zn. die op de gevel van het voormalige woonhuis prijken, zullen niet worden overgeverfd.