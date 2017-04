Vakantiepark De Pluimpot in Sint-Maartensdijk gered van faillissement

De schuld was het gevolg van niet-afgedragen toeristenbelasting. De Pluimpot was in financiële problemen geraakt door de economische crisis en het afhaken van partijen die wilden investeren in de uitbreiding van het park. Afgelopen januari was met het recreatiebedrijf een regeling overeengekomen om het openstaande bedrag binnen twee maanden te voldoen. Dat is dus gelukt, meldt de gemeente.