Tweede ongeluk binnen uur bij Vlaketunnel; snelweg opnieuw afgesloten

Medewerkers peuteropvang Bergen op Zoom in het zonnetje gezet vanwege hoge scores in GGD-onderzoek

18:13 BERGEN OP ZOOM - De 20 vestigingslocaties van Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB) en kindcentrum De Kleine Markies scoren goed in een pedagogisch en didactisch kwaliteitsonderzoek van GGD West-Brabant. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op peuterspeelzaal Robbedoes in Halsteren.