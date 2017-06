Tweede editie Mattemburgh Cultinair in Hoogerheide: in 2018 is het eten wat de tuin schaft

VideoHOOGERHEIDE - Hét toverwoord van Mattemburgh Cultinair: beleving. Beleef de sfeer, beleef de smaak, beleef de stijl. Het landgoed van Brabants Landschap in Hoogerheide is volgens insiders nu al de parel van de Brabantse Wal. Maar met de metamorfose die voor de deur staat, gaat de parel in 2018 extra schitteren.

Die boodschap schreeuwden restaurateur Frank van Akkeren van Orangerie Mattemburgh en Hans Schep, districtbeheerder bij Brabants Landschap, zondag haast van de daken tijdens de tweede editie van Mattemburgh Cultinair. In september gaat het landgoed voor een half jaar op slot vanwege de bouw van een nieuwe orangerie als winterberging voor de bijzondere collectie kuipplanten op Mattemburgh. Tegelijkertijd wordt er flink geïnvesteerd in de binnen- en kruidentuin. Van Akkeren en zijn kok Joris Jongenelen staan al te popelen om de culinaire opbrengsten daarvan te serveren. ,,We kunnen straks van al die ingrediënten heerlijke streeksalades maken waarbij de klant zelf zijn vlees of vis kiest. Dat is een andere formule dan werken met een vaste menukaart'', vertelt Van Akkeren. De nieuwe keuken zal volgend jaar groter zijn dan het restaurant. Gasten kunnen letterlijk mee in de keuken kijken. Ook dat is, jawel, beleving.

Ambachtelijke lekkernijen

Streekproducten en ambachtelijk bereide lekkernijen zijn sowieso hot. Een voor de gelegenheid ingevlogen kaasboer liet zondag zien dat een bruidstaart echt niet mierzoet en pastelkleurig hoeft te zijn. Een hartige uitvoering van verschillende kaassoorten is net zo romantisch.

Ook trendy: eerlijke productiemethoden. De klant wil weten waar zijn filetjes rondgelopen hebben en of er geen overbodige groeiversterkers ingespoten zijn. Stadsboerderij De Kleine Kievit aan de Balsedreef in Bergen op Zoom speelt daar handig op in. Sandra Roefs (29) en haar vader hebben er dertig bosvarkens scharrelen die zorgen voor lekkere lapjes. Bosvarkens? ,,We noemen ze zo omdat ze aan de rand van het bosgebied lopen'', lacht Sandra die een carrière bij de rechtbank inruilde voor het runnen van de stadsboerderij. ,,Nee, nog geen seconde spijt van gehad.'' Wie een vers varkentje aan het spit wil beleven, is op 8 juli welkom bij De Kleine Kievit. Meewerken in de moestuin mag trouwens ook. Vader en dochter Roefs kunnen wel wat hulpboeren gebruiken

Trouwreportage

Mattemburgh biedt natuurlijk meer dan culinair genot. Al waren de terrassen bij de orangerie zondag bovengemiddeld in trek. Maar wat te denken van een trouwreportage tegen het groene decor van het landgoed? Hoe dat oogt, kon het publiek ervaren tijdens een blije bruidsmodeshow. De fraaie locatie is overigens in trek voor alle momenten in het leven die er toe doen, aldus Van Akkeren. Bruiloften, jubilea, maar ook om definitief afscheid te nemen van dierbaren. De tijd dat dit standaard gebeurt in kerk of crematorium is voorbij.