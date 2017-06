Tijdperk van isoleercel bij GGZ WNB in Halsteren is voorbij

videoHALSTEREN - Het gebruik van de separeercel bij acute opnames binnen GGZ WNB in Halsteren is zo goed als voorbij. Dat zei Patrick Knapen van de Raad van Bestuur van de regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg dinsdag bij de officiële opening van de afdeling High Intensive Care (HIC) in gebouw De Schelde op het terrein van GGZ WNB.

Inzet bij de HIC (18 bedden) is om zo weinig mogelijk gebruik te maken van dwang en drang bij de vaak onvrijwillige opnames van mensen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten afdeling noodzakelijk is. In plaats van het beheersen van de situatie ligt de focus bij HIC al bij binnenkomst van de cliënt op vriendelijk aanspreken en behandelen. Als het kan, begint het gesprek al wanneer de cliënt uit de ambulance komt en de afdeling wordt binnengereden. In de oude situatie kwam de ingang uit in het separeerblok en startte daar de opname. Bij de HIC wordt de cliënt via een nieuw gebouwde ingang op de afdeling ontvangen. Als de situatie het toelaat, kan daar ook familie bij aanwezig zijn, aldus Knapen.

Geen muziek

Er is ongeveer een jaar gewerkt aan de nieuwe HIC die bestaat uit een comfortroom, prikkelarme huiskamer en intensive care unit voor 1 op 1-begeleiding. In de prikkelarme kamer is alles gericht op rust en stilte: geen muziek, geen klaterend servies, rustgevende kleuren. Als het echt niet anders kan, gaat de cliënt naar een extra beveiligde kamer met alleen een bed en toilet. Die kamer lijkt het meest op de vroegere isoleercel.

,,Deze kamer is alleen bedoeld om de cliënt tot rust te brengen. Het komt voor dat iemand zodanig agressief is of onder invloed van harddrugs dat zijn eigen veiligheid en die van onze medewerkers niet op een andere manier gegarandeerd kan worden. Inzet is natuurlijk wel om mensen zo kort mogelijk in deze beveiligde kamer te houden'', aldus Knapen. De gemiddelde verblijfsduur op de HIC is ongeveer vier weken. Vanuit deze afdeling gaan mensen naar een andere, meer open afdeling of naar huis.