The MusiCompany toont ambitie met Legally Blonde

Het verhaal draait om Elle Woods, die haar geliefde achterna gaat naar Harvard. Nina van Broekhoven vertolkt deze rol, zij is de dragende speler van de musical. Ze zingt goed en straalt energie uit, waarmee ze de anderen meetrekt in het spel dat een vlot tempo heeft. Die snelheid zie je ook terug in de decorchangementen, die al tijdens het spelen van een scène worden ingezet. Marit Bakx vertolkt de rol van Paulette. Ze manifesteert zich als een krachtige theaterpersoonlijkheid. Temmo Berends als Emmett heeft een zangstem met een mooie klankkleur. Evelien Hoogeveen als Enid heeft opvallende spelkwaliteiten. De rollen zijn ruim voldoende tot sterk bezet, het ensemblespel komt goed uit de verf. De musical vergt fysiek veel van de spelers, met name in het dansen.



Legally Blonde is een typisch Amerikaanse musical. Het verhaal is oppervlakkig, diepgraverij is er niet bij. Uiteraard ontbreekt de moraal niet aan het eind. Wanneer je op zoek gaat naar maatschappelijk engagement, dan kom je uit bij het Amerikaanse rechtssysteem dat soms kritisch benaderd wordt. In deze musical is de vormgeving belangrijker dan de boodschap, heeft sprankelend spel de voorkeur boven weloverwogen gedachten. The MusiCompany heeft dat goed begrepen.



De kleding is kleurrijk en wordt veel gewisseld. Het fraaie decor is opgebouwd uit mobiele zetstukken. Op de achtergrond geven beeldprojecties een aantrekkelijke diepte aan de ruimte. Het orkest klinkt professioneel. Een enkele maal is bij de ensemblezang de tekst wat moeilijk te verstaan.



Met deze geslaagde Legally Blonde toont The MusiCompany ambitie. Ik ben benieuwd wat deze groep volgende keer op de planken brengt.



Legally Blonde van Nell Benjamin en Laurence O'Keefe door The MusiCompany. Gezien op 21 juni 2017 (try out) in Schouwburg De Maagd te Bergen op Zoom. Muzikale leiding Pierre van Broekhoven. Choreografie Jorina Verhees. Regie Henk Witjes. Productie Ludo Franken. Nog te zien op 22, 23, 24 juni 2017, aanvang 20.00 uur. Matinee 25 juni 2017, aanvang 14.00 uur.