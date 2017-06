't Ravelijn in Steenbergen breidt uit: extra gebouw op terrein

Het schoolgebouw van 't Ravelijn is na amper 6 jaar alweer te klein. Het maximum aantal leerlingen is 560, volgend jaar heeft de school 640 kinderen. Minder leerlingen toelaten, wil 't Ravelijn niet, vertelt Van Loo. ,,Dan creëer je gaten in de leerjaren. Door uit te breiden zorgen we ervoor dat er geen grote scheefgroei ontstaat.''

Extra aula

Het extra gebouw zal tijdens de zomervakantie op het terrein van de vmbo-school geplaatst worden, op de plek van het basketbalveld. Het is vier lokalen groot. ,,Maar we gaan er geen vier lokalen in weg zitten. Er komen twee lokalen in'', zegt Van Loo. ,,En er komt een groot lokaal waar de leerlingen kunnen overblijven. We hebben nu maar één aula en je kunt je voorstellen dat dat voor 640 leerlingen te klein is. Met ingang van komend schooljaar kunnen ze dan op twee plekken overblijven.'' Het lokaal is daarnaast ook te gebruiken voor theorie- of praktijklessen.

Het extra gebouw zal drie jaar blijven staan. ,,Daarna neemt ons leerlingenbestand weer zover af dat iedereen weer in het gebouw past.''