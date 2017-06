Suikerbiet voor rotonde Dinteloord krijgt vorm

Het ontwerp is van Hans Hanssen. Dat het kunstwerk een suikerbiet moest worden, was vrij snel duidelijk. Dankzij de Suiker Unie zijn Dinteloord en de biet al meer dan honderd jaar met elkaar verbonden.

Uitdaging

Voor de smid, Van Meel, is het geen alledaagse klus, maar alledaagse klussen kent hij sowieso niet. ,,We zijn maar een klein bedrijf, dus concurreren met de grote staalconstructiebedrijven kunnen we niet. We richten ons daarom op de wat exclusievere klussen, die de grote bedrijven niet doen.'' Hij noemt als voorbeeld een container die hij onlangs heeft omgebouwd tot een uitschuifbare caravan en een oliebollenkraam die hij heeft verbouwd. ,,Ik hou wel van een uitdaging.''

Zwart is de stalen suikerbiet nu nog. Maar als het kunstwerk straks klaar is, dan kleurt het bruin. Van de roest. En dat is precies de bedoeling. De biet is namelijk van cortenstaal. Dat roest zodra het straks in aanraking komt met de buitenlucht, vertelt Van Meel. ,,Maar daarna stopt het ook met roesten.''