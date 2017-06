Sportbeleid Bergen op Zoom op de schop

Bergen op Zoom gooit het voor de sportaccommodaties over een andere boeg. Na de zomer komen er gesprekken met scholen, met verenigingen. Later hakt de gemeenteraad knopen door.

Jaarlijks stopt de gemeente 3,5 miljoen euro in binnen- en buitensportaccommodaties. Er komt amper een miljoen aan huur voor terug. Driekwart van de accommodaties is bovendien hopeloos verouderd. Sporthallen zijn ooit gebouwd, maar er is geen geld om ze te renoveren. De gemiddelde bezetting is laag.

Sportschool

,,Mensen gaan liever naar een moderne sportschool dan naar een sporthal die niet meer van deze tijd is'', zegt wethouder Arjan van der Weegen. ,,We hebben een enorme overcapaciteit.'' Daarom wil hij ze of afstoten, verkopen aan ondernemers die er wel brood in zien. Of anders zorgen voor een veel hogere bezettingsgraad.

Volledig scherm Sportpark Rozenoord is een van de zes sportparken in de gemeente Bergen op Zoom. © peter van trijen/het fotoburo

Naast de drie sporthallen heeft de gemeente ook nog eens vier gymzalen. Daarvan is nu al duidelijk dat er twee verkocht worden en dat er twee worden afgestoten naar basisscholen. Als voorbeeld noemt Van der Weegen de gymzaal aan de Julianastraat in Halsteren. Amper gebruikt. Alleen een school gymt er. Van die gymzaal wil hij af. De school kan sporten in De Wittenhorst. Voor andere scholen die een gymzaal naast de deur hebben en straks niet meer, komt er busvervoer.

Onderhoud

De buitensportaccommodaties zijn iets voor de langere termijn. De gemeente heeft zes sportparken met 78 velden en banen. Slechts een klein aantal taken als het gaat om het onderhoud van dat alles ligt bij de verenigingen. Dat wil Van der Weegen drastisch veranderen. Minder gemeente, meer verenigingen. Dat is de simpele opzet. Hoe? Daarover gaat hij praten, hij wil ze als huurders verantwoordelijk maken voor de sportparken. ,,Verenigingen kunnen samen het beheer doen van een sportpark.'' Helemaal loslaten doet de gemeente niet, zegt hij: ,,Zo kunnen vrijwilligers van alle verenigingen op een sportpark bijvoorbeeld samen het snoeiwerk doen. Maar met hulp van de gemeente.''

Obesitas