Speuren met door scholieren gemaakte app bij Binnenschelde

BERGEN OP ZOOM - Dat een brasem zich graag omwoelt in de modder? De tienjarige Trystan heeft dat nooit geweten. De leerling van basisschool De Kreek kwam daar pas achter toen hij samen met enkele klasgenoten vragen moesten maken voor een app over het gebied van de Binnenschelde en Kijk in de Pot.

Trystan en de andere bedenkers van de vragen, Bodhin, Felix, Jáco, Maud en Puck, geven vrijdagmorgen uitleg over het ontstaan van de app en hoe mensen die moeten gebruiken. De scholieren houden hun presentatie kort, zodat ze snel met andere kinderen uit de klas, docenten en enkele ouders en grootouders de app kunnen uitproberen.

Brabantse Wal

Bij het bedenken van de vragen en het ontwikkelen van de app hebben de leerlingen nauw samengewerkt met Robert Deliën van Natuurpodium Brabantse Wal.

,,We hebben dit project gedaan met leerlingen die net iets meer kunnen’’,zegt docente Sascha van Sprundel van de basisschool De Kreek. ,,We zijn vorig jaar begonnen met leerlingen die toen in groep acht zaten en een clubje scholieren dat nu in groep zeven zit is er mee verdergegaan.’’

Deliën laat weten dat hij een aantal keren op school is geweest om samen met de scholieren de vragen te bedenken en de app te ontwikkelen. Ook heeft hij samen met leerlingen het gebied van de Binnenschelde verkend om inspiratie voor vragen op te de doen. ,,En ook hebben we informatie van internet gebruikt’’, zegt Bodhin.

Op de app die via de appstore te downloaden is, staan vragen over cultuur, natuur en economie. Een van de eerste vragen voor Shanya, Britte en Tooske gaat over de verenkleed van de scholekster. Wie heeft de kleurigste veren: het mannetje of een vrouwtje? ,,Het is vast het mannetje, want die zijn bij dieren vaak mooier’’ , zegt Britte.