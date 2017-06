Spectaculaire Roversrun in Halsteren trekt 1100 deelnemers

VideoHALSTEREN - De tweede editie van de Roversrun was nog groter en spectaculairder dan vorig jaar. Ruim 1100 mensen deden mee aan de obstakelloop rondom Fort de Roovere in Halsteren.

Na een warming-up die al vermoeiend is om naar te kijken, rennen tientallen deelnemers op het eerste obstakel af. De ene deelnemer neemt een aanloop en is binnen een paar tellen over de houten muur heen, anderen klauteren er overheen met hulp van een mededeelnemer. Voor hen ligt een parkoers vol uitdagingen van 3, 7, 14, 21 of 42 kilometer.

Kidsrun

Omdat de deelnemers gefaseerd van start gaan, finishen er ondertussen ook al deelnemers. De 7-jarige Janick Klein is er één van. Hij geeft zijn vader een high five, waarna ze hun spierballen tonen voor de camera. “Klimmen over de netten was het moeilijkste, maar gelukkig legde papa mij uit hoe ik dat het beste kon doen”, vertelt Janick. Samen deden zij mee aan de kidsrun. Vader Rinie liep eerder deze dag de 14 kilometer. “Volgende keer wil ik ook door het water, net zoals papa”, zegt Janick. De kidsrun was vorig jaar nog één kilometer. Dit jaar is het parkoers drie keer zo lang én mochten ouders met hun kinderen meelopen. Mede daardoor zag de organisatie ook het aantal deelnemers aan de kidsrun verdrievoudigen van 100 naar 300.

Boven de start hangt een banier met daarop 'Ten strijde!', de horecatent heet 'herberg' en de toiletten heten 'kakhuis'. Het mag duidelijk zijn dat de organisatie rekening heeft gehouden met de historische locatie van de Roversrun. “Bij dit evenement komen cultuur, historie en sport samen”, zegt Nuijten. “In 1747 trokken de Franse soldaten moedig ten strijde tegen het onneembare Bergen op Zoom en Fort de Roovere. De deelnemers moeten nu hun best doen om Fort de Roovere opnieuw te veroveren.”

Als het aan Elma Reijngoudt uit Sint-Philipsland ligt is dat wel gelukt. Samen met haar zeven-koppige bootcampgroep overwon zij de run van 21 kilometer. “Het leukste obstakel was bij zwembad de Melanen, waar we vanaf een vijf meter hoge toren in het water moesten springen”, zegt ze met een stralend gezicht met modder erop. “Het meest pittig was het stuk lopen door het mulle zand op de heide. We wachten nog even tot iedereen binnen is, en dan maken we er een feestje van”, zegt ze.

Volledig scherm Roversrun in Halsteren. © Vincent Krijtenburg

Groot feest

Het evenemententerrein blijkt uitstekend geschikt voor een feestje. “We hebben een aantal dj's die zorgen dat er de hele dag lekkere muziek is. Verder hebben we verschillende wagens waar je eten, sapjes of proteïnenpudding kan halen”, legt Nuijten uit. Tussen de foodtrucks en palletbanken zit Bergenaar Jacco Roem zichtbaar te genieten van zijn broodje kroket. “Ik heb mijn maten uit Noord-Holland hier naartoe gehaald om mee te doen aan de Roversrun. Ik loop zelf van obstakel naar obstakel om ze te supporten en foto's te maken”, zegt Roem.

Dit jaar zijn er zestig nieuwe obstakels, zegt Stijn Nuijten van de organisatie. “Een goed obstakel geeft de deelnemers voldoende uitdaging, heeft een hoge funfactor en is stevig en veilig”, zegt hij. Een ongeval dat twee weken geleden in Venlo gebeurde bij een soortgelijk evenement, was voor de organisatie geen reden tot paniek. “Al objecten zijn gekeurd door de Nederlandse bond voor obstacle racen. Bovendien hebben we ruim zeventig vrijwilligers die op de veiligheid letten bij risicovolle obstakels.” Ook een klein legertje van tientallen Rode Kruismedewerkers loopt en rijdt rond tijdens het evenement. Dat een run als deze niet geheel zonder risico is, blijkt onder meer uit de verstuikte enkels en gekneusde polsen die zij voorbij zagen komen.

Zo nu en dan breken de wolken open en valt er een bui. Daar is volgens Nicky Aerts uit Roosendaal niks mis mee. “Dit is perfect weer. Nat wordt je toch wel en als het te warm is, is het ook niet fijn”, zegt hij. Na een obstakel met autobanden legt hij een hand op de schouder van een teamgenoot die het duidelijk zwaar heeft. “Kom op man, we zijn er bijna!”