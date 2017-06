Snel aan de slag met verkeersellende Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Eindelijk vinden bewoners van Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat in Bergen op Zoom gehoor voor hun klachten over de verkeersellende in hun straten. De voltallige gemeenteraad vindt dat er een onderzoek moet komen naar dit gedeelte van de zogeheten centrumring. En dat de resultaten nog dit jaar op tafel moet liggen. Zodat er in 2018 actie kan volgen.

De Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat klagen al maanden over de toegenomen drukte in de drie straten. En over de vele ongelukken. De bewoners zijn dit beu. Ze spraken met ambtenaren van de gemeente, maar er gebeurde niks. Na een brandbrief die de bewoners deze maand aan college en gemeenteraad stuurden landde de boodschap uiteindelijk wel. De gemeenteraad is overtuigd dat er iets moet gebeuren. En snel. ,,Het gaat om nijpende problemen'', zegt Louis Wijten, raadslid voor Lijst Linssen. ,,Goed dat dit onderzoek er komt'', vindt ook Peter van den Ouden (GroenLinks). ,,En denk aan de fietsers. Die horen er ook bij.'' Hij trok al eerder aan de bel over de problemen in de drie straten.

Urgentie

En ook de portefeuillehouder, wethouder Yvonne Kammeijer, ziet in dat het zo niet langer kan op de centrumring. ,,Ik zie de uitspraak van de gemeenteraad als steun in de rug. Met name gezien de enorme urgentie'', zegt Kammeijer er over. Als er snelle slagen zijn te maken, zal ze dat zeker niet laten. ,,We zijn al een en ander aan het voorbereiden.'' Al na de zomer hoopt ze de gemeenteraad meer te kunnen vertellen. Over wat mogelijk is. En wat het kost.

Tellingen

Eind vorig jaar zijn er al verkeerstellingen gehouden in de drie straten. Daaruit blijkt dat ze amper nog het vele verkeer kunnen verwerken. Volgens de bewoners is de drukte vooral toegenomen sinds winkelcentrum De Zeeland op volle kracht draait. Maar ze zien ook dat vrachtwagens via hun straten de bedrijventerreinen proberen te bereiken. Ongelukken ontstaan herhaaldelijk als verkeer vanuit de zijstraten de centrumring wil opdraaien. Omdat de kruisingen onoverzichtelijk zijn, is het keer op keer raak.

Maar de gemeenteraad wil niet dat een oplossing voor de problemen in Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat elders weer nieuwe ellende veroorzaakt.