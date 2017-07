Shakespeare verliefd is een écht blijspel, in het Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM - Wat Shakespeare verliefd van de Stichting Vierschaar aantrekkelijk maakt is dat het toneel in toneel is. Veel spelers hebben een dubbele rol. Naast hun rol in het toneelstuk spelen ze ook de rol van acteur of actrice in Bergen op Zoom in het Markiezenhof.

Om voor zo'n rol in aanmerking te komen, moeten ze auditie doen en dat leidt tot uitvergroot en soms tot volslagen maf spel. Allerlei bizarre typen, die denken dat ze talentvol zijn, presenteren zich met hun idiote bewegingen, belachelijke gebaren, uitgestreken smoelwerken en meelijwekkend gebrabbel.

Vermakelijk is het zeker.

Shakespeare verliefd

Shakespeare verliefd is gebaseerd op de film Shakespeare in love uit 1998 en geeft een inkijkje in de fictieve ontstaansgeschiedenis van Romeo en Julia. Een nepgeschiedenis dus, maar wel leuk. Voor toeschouwers die de blijspelen van Shakespeare kennen, is Shakespeare verliefd een feest van herkenning.



Een vrouw verkleed als man, overmatig drankgebruik, financiële malversaties, schermgevechten en uithuwelijken, het komt allemaal langs. Smeuïge kusscènes, een tikkeltje erotiek, vrouwenborsten die 'De heren van Verona' genoemd worden en een paar blote billen ontbreken ook niet.

Blankhouten decoropbouw

De spelers brengen hun spel in het Markiezenhof letterlijk op de planken. Het speelvlak is voorzien van een blankhouten decoropbouw met twee torens en een overloop. Het decor geeft de tijd weer toen er slechts theaters van hout waren. De kostuums zijn deskundig gemaakt, stijlvol en speels, kleurig en fleurig, met als toppers de koninklijke jurken van Elizabeth.



Emiel Wilbrink zet een speelse Shakespeare neer. Zijn karakter is een combinatie van slimheid, sympathie en doortastendheid. Zijn tegenspeelster is Karen Albers als Viola De Lesseps. Ze beschikt over een scala aan emoties. Ze is ingetogen en verleidelijk, wispelturig en vastberaden. De wijze waarop ze haar openingstekst brengt is een hoogtepunt.

Pieter-Bas de Jonghe is een smakelijke Henslowe, Jan Dua een felle Marlowe, Tom van den Bergh een lepe Ned Alleyn en Rob Boas een prima spelende, woekerende Fennyman. Shakespeare verliefd is ook het stuk van nieuwe, jonge Bergse talenten.

Ga kijken, Stichting Vierschaar heeft een fraai blijspel aan het repertoire toegevoegd!

'Shakespeare verliefd' door Stichting Vierschaar Bergen op Zoom. Regie Arthur van Broekhoven. Gezien op 5 juli 2017 (try out) in Het Markiezenhof te Bergen op Zoom.

Nog te zien op 7 juli (19.00 en 23.00 u), 8 juli (14.00 en 19.00 u), 9 juli (11.00 en 15.00 u), 13 juli (19.00 u), 14 juli (18.00 u), 15 juli (14.00 en 19.00 u) en 16 juli (11.00 en 15.00 u).

