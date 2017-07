Schotse krachtpatserij bij de Calfvense Highlandgames

videoOSSENDRECHT - Boomstam werpen, touwtrekken, keien van meer dan honderd kilo tillen en nog veel meer Schotse krachtpatserij. Het was er weer allemaal bij de Calfvense Highlandgames die zondag werden gehouden op de Volksabdij in Ossendrecht.

16 teams bestaande uit 8 personen, gehuld in Schotse kilt gingen met elkaar de strijd aan wie over het meeste kracht beschikt. Het was het zevende jaar dat de Calfvense Highlandgames werden gehouden.

Initiatiefnemer voor her evenement was zeven jaar geleden Edwin van Sprundel, voorzitter van het buurtschap Calfven. "Ik hou van Schotse tradities", zegt Van Sprundel", gehuld in een geruite kilt. Als buurtschap wilde we een mooi evenement in Calfven op poten zetten".

Vorig jaar verhuisde het Schotse evenement van Calfven naar de Volksabdij. "We konden in Calfven geen geschikte locatie vinden en toen zijn we hier terechtgekomen en dat bevalt prima", zegt Van Sprundel.

Is het niet raar dat een evenement dat de naam van Calfven draagt, nu buiten het buurtschap wordt gehouden? "Misschien wel", geeft Van Sprundel toe. "Maar het kan niet anders".

Hij denkt er niet aan om het evenement om te dopen tot Ossendrechtse Highlandgames. "De oorsprong ligt in Calfven en de organisatie is nog steeds in handen van buurtschap Calfven". Het evenement wordt samen georganiseerd met de McGuns, een highlandteam uit Ossendrecht dat het gehele jaar deelneemt aan highlandgames in Nederland en België. Maurice Uitdewillegen uit Ossendrecht is degene die verantwoordelijk is voor alle spelonderdelen en is tevens hoofdjurylid. Hij is vooral te spreken over de weersomstandigheden. "Het moet niet te warm zijn en een klein beetje regen is niet erg".

Er zijn ook een paar gelegenheidsteams zoals McHenri's uit Hoogerheide. Robbert Mouwen van McHenri's steekt met zijn 75 kilo schril af tegen de deelnemers van de andere ploegen die bijna allemaal meer dan honderd kilo wegen. "We deden zeven jaar als gelegenheidsteam voor de lol mee en dat doen we nog steeds".

Van Sprundel ziet dat de populariteit van highlandgames in de regio toeneemt. "Zeven jaar geleden waren we de enige highlandgames in de regio en de laatste jaren komen er steeds meer bij". Hij ziet dat niet als concurrentie. "Ik vind het fantastisch dat we als buurtschap de highlandgames populair hebben gemaakt".