Samen werken aan de wijken van Bergen op Zoom

,,We zijn bezig met een plan van aanpak. Het gaat in wijken om meer dan alleen een plek waar mensen kunnen binnenlopen'', zegt Ad van Rijen, bestuurder van WijZijn en van SVW. ,,We kijken nu waar de behoeftes liggen per wijk.''

De organisaties geven daarmee eensgezind gehoor aan een oproep van wethouder Yvonne Kammeijer. Na het circus rond de wijkhuizen dat zich vorig jaar op het politieke toneel in Bergen op Zoom afspeelde, is er nu rust. Toen al was duidelijk dat Kammeijer van de wijkhuizen meer verwacht dan dat er een bingo is of er kan worden gekaart.

Ontmoeten

Transformatie heet dat in de officiele ambtelijk taal. Oftewel verandering. Ontmoeten in de wijk. Dat is de werktitel. Het wijkhuis van de toekomst biedt ondersteuning. Aan kwetsbare burgers, aan ouderen van wie steeds vaker wordt verwacht dat ze thuis blijven wonen. Dat wijkhuis nieuwe stijl is er eigenlijk voor iedereen. Van nul tot honderd. Wie een vraag of probleem heeft moet er net zo goed terecht kunnen als wie alleen andere mensen wil ontmoeten of mee wil doen met de handwerkclub.

Actiegroep