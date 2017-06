Rookloze sigaret zorgt voor 100 banen extra bij Philip Morris

BERGEN OP ZOOM - De rookloze 'sigaret' IQOS zorgt voor honderd nieuwe banen bij Philip Morris in Bergen op Zoom. De fabriekshallen van de tabaksproducent worden momenteel verbouwd voor de eerste productielijn die in november gaat draaien. Begin volgend jaar volgt de tweede lijn. Philip Morris investeert 65 miljoen euro in de machines.

Philip Morris-woordvoerder Robert Wassenaar zegt dat een groot deel van de fabriekshallen nodig zijn voor de tabaksvoorbereiding. ,,In Bergen op Zoom komen straks verschillende soorten tabak binnen die in de fabriek worden fijngemalen tot tabaksstof. Hier wordt een natte 'slurrie' van gemaakt. Uit deze slurrie maken we tabakspapier. Van dat papier worden rollen gemaakt die naar onze fabriek in Italië worden getransporteerd. In Italië wordt het eindproduct gemaakt: tabakssticks die in de IQOS gaan. De voorbereidingen die in Bergen op Zoom plaatsvinden, vergen veel ruimte. Vandaar dat we een groot deel van de huidige capaciteit nodig hebben.''

De IQOS is een elektronisch apparaat in de vorm van een mobiele telefoon die een sigarettenhouder oplaadt, waar kleine sticks in gaan. Zodra je die in de houder steekt, kun je roken.

De nieuwe banen zijn inmiddels deels ingevuld. ,,We zijn druk doende met trainingen, zodat we in november kunnen starten.'' Bij deze groep zitten ook werknemers die tot 2014 bij Philip Morris in Bergen op Zoom werkten. In dat jaar verloren 1.200 mensen hun baan bij de tabaksreus. Zoveel mensen zullen er niet meer aan de slag gaan, maar volgens Wassenaar is er nog wel ruimte voor een derde productielijn. ,,Daar zijn nu geen concrete plannen voor, we wachten af hoe de IQOS het gaat doen.''