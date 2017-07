Roemeense helers aangehouden in Bergen op Zoom

Van Egeraat koopt Bakx-complex: wonen en werken op terrein van Bakx

11:57 BERGEN OP ZOOM - Bakx en Van Egeraat. Twee namen die in Bergen op Zoom onlosmakelijk zijn verbonden met transport. Beide families waren tientallen jaren actief met hun transportbedrijven aan de Zuidzijde Haven. Het Bakx-complex op nummer 63 (naast café Het Dobbertje) is maandagmiddag van eigenaar veranderd. Dirk van Egeraat en zijn vriendin Manou Touw hebben het terrein van 2.200 vierkante meter gekocht en gaan de gebouwen in eigen beheer opknappen tot woon- en werkruimten.