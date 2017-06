Roam like home: kosteloos met je mobieltje de grens over

Tot donderdag. Nu mogen mobiele providers binnen de Europese Unie klanten geen extra geld meer vragen als ze in andere EU-landen bellen, sms'en of data verbruiken. Hiermee lijkt een einde gekomen aan één van de grootste ergernissen van mensen uit de grensstreek, vakantiegangers en zakelijke reizigers, die in het verleden torenhoge telefoonrekeningen riskeerden.



De meeste telecomproviders hebben begin deze maand de EU-tarieven geïntroduceerd. Ze bieden roam like home. Simpel gezegd gaan de belminuten, sms'jes en data in het buitenland uit je normale bundel.



Voor Hidde Bult is het een verademing. Hij woont in Putte, vijftig meter van de grens met België en is blij met de nieuwe telecomregels. ,,Hadden ze veel eerder moeten doen. Mobiel bellen is hier in Putte al jaren een probleem. Regelmatig schakelt je telefoon over op een Belgisch netwerk. Dat kostte voorheen de wereld, maar maakt nu niets meer uit. Erg fijn."