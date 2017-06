Reünie Mollerlyceum zeer geslaagd

BERGEN OP ZOOM - Het was zaterdag een gezellige drukte op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd er een druk bezochte reünie gehouden waarvoor 1150 aanmeldingen waren binnen gekomen.

Aardrijkskunde docent Gerard van Nunen, die al 33 jaar aan het Mollerlyceum verbonden is en die over vier weken met pensioen gaat was belast met de organisatie daarvan. ,,We houden geen toespraken, het wordt een gezellig samenzijn en veel bijpraten. Alleen muziek, eten en drinken is gepland", legde hij uit.

In de 38 lokalen die de school telt hadden jaargenoten zich verzameld. Directeur Frank Looijen en rector Marcel van Loo gingen daar even langs om kennis te maken. De grote tent die op het schoolplein stond stroomde snel vol en her en der in het schoolgebouw liepen oud-leerlingen en docenten elkaar tegen het lijf. Overal stonden groepjes mensen met elkaar te praten over die goeie ouwe tijd op het Moller.

Voor de muziek in de tent zorgden de bands Greenlight en Let's Be Frank van docent Fred de Ron. De oudste deelnemer was de 87-jarige Hans Borghgraef uit Zwolle. In 1949 slaagde hij voor zijn HBS examen. Borghgraef woonde in Goes en moest van zijn ouders naar het Mollerlyceum omdat dat er in Goes geen katholieke school was. Borghgraef: ,,Er zou nog een klasgenoot van mij komen, maar die heb ik niet gezien. Ik heb het interieur van het gebouw nog een bekeken en wat links en rechts wat mensen gesproken."