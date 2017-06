Racen op Raayberg Bergen op Zoom

Eerste Wereldoorlog

Terwijl 150 kilometers de Eerste Wereldoorlog miljoenen slachtoffers eiste, was er in Nederland een strijd gaande over auto- en motorraces. Op een wielerbaan. ,,Races waren indertijd allemaal op de openbare weg. Neem de Mille Miglia of de Tulpenrally.'' Racen op een circuit was onbekend. Getriggerd door de Autovisie begon Goderie aan een speurtocht. Hij wist via delpher.nl krantenartikelen van toen op te sporen. Die het verhaal van 1917 vertellen. Van een wielerbaan in Bergen op Zoom die dan tot de top van Nederland hoort. Wat er gebeurt is steevast landelijk nieuws, zo blijkt uit de vele berichten die Goderie wist op te duikelen. Er zijn in dat jaar al maar minder wielerwedstrijden op De Raayberg. Want de Nederlandse coureurs zijn gemobiliseerd, de Belgische vechten aan het front. Daarom organiseert De Raayberg steeds meer nevenactiviteiten. Om toch volk te trekken met spektakel. Een demonstratierit op snelheid met een motor is het begin. Al snel volgt een wedstrijd tussen motoren. En vervolgens tussen auto's. Hans Herkuleijns, de vaste gangmaker van de baan, is de drijvende kracht er achter.