Putte heeft te weinig campings en hotels

De gemeente is in gesprek met de eigenaar van camping en bungalowpark Hazeduinen in Putte. Op het park verblijven veel arbeidsmigranten waardoor er weinig ruimte is voor toeristen. Van Agtmaal: "We zijn in overleg met de eigenaren om de verhouding toerisme en arbeidsmigranten in het voordeel uit te laten pakken voor de toeristen". Hij hoopt ook dat de ontwikkelingen op het Glattterrein aan de rand van het dorp vorm gaan krijgen. De voormalige steenhouwerij is nu een bouwval en bij veel Puttenaren een doorn in het oog. "Aannemer De Nijs heeft plannen om op die plek een hotel te bouwen. We hopen dat die plannen snel concreet worden. Een dergelijk hotel is aantrekkelijk voor toeristen".