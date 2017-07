Project om burenruzies op Tholen te sussen is begonnen

THOLEN - Kleine ergernissen over een luid blaffende hond van de buurman, of een zonder overleg geplaatste schutting kunnen uitgroeien tot scheldpartijen en juridische conflicten. Niet zelden eindigt een burenruzie met een politieoptredens. Vaak zonder resultaat. Op Tholen helpen vrijwilligers vanaf nu bij het oplossen van burenruzies. Het project buurtbemiddeling ging donderdag officieel van start.

De inzet van vrijwilligers om ruziënde buren nader tot elkaar te brengen is niet nieuw, maar wel succesvol, zegt coördinator Pascal Vos van Traverse. ,,Een vrijwilliger, iemand die onpartijdig is, krijgt vaak veel meer gedaan.” Michiel Elzerman van de politie Midden- en West-Brabant beaamt dat. ,,Als wij in ons uniform komen aanlopen, komt dat bij sommige mensen heel bedreigend over. Met de kans dat de situatie verder escaleert.”

Vrijwillige bemiddelaar

De 21-jarige rechtenstudente Rhodé van den Berge uit Tholen is zo’n vrijwillige bemiddelaar. Begin dit jaar besloot ze zich aan te melden voor het werk. Na een aantal trainingen heeft de Thoolse inmiddels al enkele malen met succes haar rol als bemiddelaar vervuld. Ze legt uit hoe dat in zijn werk gaat. ,,Wij krijgen een aanvraag tot bemiddeling nadat bij de politie of woningcorporatie een melding van een conflict is binnengekomen.”

Met een naam en telefoonnummer op zak neemt Rhodé contact op.,,Zodra ik contact heb, zeg ik meteen dat ik het werk vrijwillig doe. Dat ik onafhankelijk ben. Dat wekt vertrouwen. Vervolgens proberen we tot een afspraak te komen. Samen met een collega-bemiddelaar horen ik het probleem aan. Twee horen nu eenmaal meer dan één. Bovendien is het veiliger.”

Quote Vaak komen er de nodige emoties bij kijken. Mensen hebben hun frustraties vaak lang opgekropt. Rhodé van den Berge

De gesprekken verlopen wisselend. ,,Vaak komen er de nodige emoties bij kijken. Mensen hebben hun frustraties vaak lang opgekropt. Ze zijn blij dat ze er met een derde over kunnen praten. Dat lucht vaak op.” Stap twee is het horen van de ‘buren’, waarbij een soortgelijk gesprek wordt gevoerd. ,,Als we het plaatje compleet hebben volgt de derde en cruciale stap”, zegt Rhodé. ,,Het bij elkaar brengen van de buren.”

Geen oplossingen

Tijdens zo’n gesprek blijven de bemiddelaars op de achtergrond. “We reiken geen oplossingen aan, maar zorgen hooguit voor sturing van het gesprek. De buren moeten er zelf uitkomen. Het is verbazingwekkend hoe vindingrijk de meeste mensen zijn om tot een oplossing te komen. De sleutel is in alle gevallen wederzijds begrip.”

Vier tot zes weken na het bemiddelingsgesprek nemen de bemiddelaars nog even contact op met beide partijen om te horen hoe het er mee staat. ,,Soms moet je nog tot actie komen, maar van collega’s weet ik dat de meeste pogingen succesvol zijn geweest.” Tholen telt naast Rhodé nu twee vrijwillige bemiddelaars. Meer zijn welkom. Aanmelden kan via: buurtbemiddelingtholen@wijzijntraversegroep.nl.

