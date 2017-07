'Premiers Mark Rutte en Justin Trudeau bij herdenking 75 jaar bevrijding Brabantse Wal'

Busje gevonden dat chemisch afval op straat druppelt

14:31 BERGEN OP ZOOM - Een busje dat speciaal verbouwd is om synthetisch drugsafval te dumpen is donderdag door de politie in beslag genomen op de Vijverberg in Bergen op Zoom. Het busje was speciaal gemaakt om langzaam het chemische afval op het wegdek te druppelen.