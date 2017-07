Pompejus komt tevoorschijn op Fort de Roovere Halsteren

Peter Oosterwaal van de Stichting Pompejus, de initiatiefnemer van de bouw van de toren, laat weten dat het bouwwerk 25 meter hoog moet worden en dat in de eerste fase bijna de helft van die hoogte wordt bereikt. Hij verwacht dat Pompejus in het najaar of het begin van de winter klaar is.

,,De komende tijd hebben we veel werk aan het bouwen van de binnenruimte in het onderste deel van Pompejus'', zegt zegt Ad de Keizer van Bergh Bouw, dat samen met de collega-bedrijven De Kok Bouwgroep en De Nijs-Soffers werkt aan de toren. ,,Eind september hopen we te beginnen met de constructie van het tweede deel.''

Ro & Ad

Pompejus is een ontwerp van het architectenduo Ro Koster en Ad Kil. Zij maakten al in 2005 een eerste schets van de toren. Het duurde echter tot 2012 voordat voorbereidingen werden getroffen voor het ontwikkelen van een plan. Het is de bedoeling Pompejus te gebruiken voor exposities en openluchtvoorstellingen. Pompejus is de voornaam van de 17e-eeuwse baljuw naar wie Fort de Roovere is genoemd.

De eerste paal van de toren is in februari dit jaar geslagen. De komende tijd moeten onder meer de ruwbouw van het theater en de informatieruimte gereed worden gemaakt.

