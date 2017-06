Politieke rel Bergen op Zoom lijkt nog niet gesust

BERGEN OP ZOOM - Is de politieke rel tussen coalitiepartijen GBWP, D66 en VVD over integriteit wel of niet gesust? Het antwoord op die prangende vraag is ook na een intensief gesprek van woensdagavond tussen de fractievoorzitters en burgemeester Frank Petter niet duidelijk. Petter verwijst in een verklaring naar een nieuwe, openbare bijeenkomst die in september wordt gehouden. Daarmee lijken de hoofdrolspelers hun onderlinge problemen over hoe je met elkaar omgaat tijdens het politieke debat voor zich uit te schuiven.

Tijdens het aangekondigde overleg in het najaar staat de gedragscode van raad en college van B en W centraal. Hoe ga je als politicus om met deze code, wat kan wel en wat kan niet door de beugel? Deze vragen komen na het zomerreces aan bod. Tot die tijd lijkt het erop dat de kemphanen zich koest houden.

Grondregel

Opvallende zin in de verklaring van donderdagmiddag is dat burgemeester Frank Petter meldt dat het voor hem een grondregel is dat je niet over een collega-raadslid spreekt als die er niet bij is. Het feit dat zowel D66-voorman Chris Moerkerken als VVD-fractieleider Gertjan Huismans vorige week zonder de aanwezigheid van GBWP-raadslid Aydin Akkaya, de aanval op hem openden tijdens een raadsbijeenkomst, gaat volgens Petter dus een stap te ver. Maar of de burgemeester dan ook consequenties verbindt aan het gedrag van Huismans en Moerkerken, is niet helder. ,,De burgemeester heeft niets toe te voegen aan de schriftelijke verklaring", is het enige wat een gemeentewoordvoerder kwijt wil. Tijdens de vergadering zelf greep Petter pas in nadat hij daar door anderen op was gewezen.

Petter verwacht dat de openbare 'verdiepingsbijeenkomst' over de gedragscode duidelijkheid verschaft over hoe je de code dient uit te leggen en tot hoever die reikt. ,,Het is uiteraard een zaak van alle betrokkenen in de politiek zich aan de afspraken te houden dan wel elkaar daar op aan te spreken. De burgemeester vertrouwt daar op", is te lezen in de verklaring.

Evert Weys, fractievoorzitter van GBWP, vindt het vooral van belang dat Petter aangeeft dat het 'not done' is om in het openbaar over raadsleden te spreken als die er niet bij zijn. ,,De gedragscode werd vorige week door Huismans en Moerkerken geschonden. Maar ook wij hebben ons aandeel in het conflict gehad en daar hebben we zeker van geleerd. Zo eerlijk wil ik wel zijn", aldus Weys. Als het aan hem ligt, is het klaar met modder gooien. ,,We hebben een gemeente te besturen." Weys heeft in de tussentijd gesproken met partijgenoot Aydin Akkaya over zijn uitspraak in BN DeStem dat hij de moskee en alle Turkse organisaties zal benaderen als DENK een Bergse afdeling opricht. ,,Om ze ervan te weerhouden DENK te steunen", aldus Akkaya eerder in deze krant. Volgens Weys heeft Akkaya de integriteitsregels van de gemeente Bergen op Zoom niet overtreden. ,,Akkaya zegt niet dat je niet op DENK mag stemmen, dan zou het een ander verhaal zijn."

Lastig verhaal