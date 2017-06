Politie stuurt 'Dumpert Stumpert' door naar Bureau Halt

Weer celstraf geëist tegen directeur basisschool wegens ontucht

12:14 BERGEN OP ZOOM/DEN BOSCH - Tegen voormalig directeur Wout L. van basisschool De Borghoek in Bergen op Zoom is maandag in hoger beroep opnieuw een celstraf geëist. Het Openbaar Ministerie wil hem anderhalf jaar de cel in, net als de rechtbank in Breda twee jaar geleden. Hij zou tussen 1998 en 2002 ontucht hebben gepleegd met twee oud-leerlingen van de basischool.