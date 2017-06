Politie krijgt vijf tips over vastgebonden man

Politieke rel Bergen op Zoom lijkt nog niet gesust

29 juni BERGEN OP ZOOM - Is de politieke rel tussen coalitiepartijen GBWP, D66 en VVD over integriteit wel of niet gesust? Het antwoord op die prangende vraag is ook na een intensief gesprek van woensdagavond tussen de fractievoorzitters en burgemeester Frank Petter niet duidelijk. Petter verwijst in een verklaring naar een nieuwe, openbare bijeenkomst die in september wordt gehouden. Daarmee lijken de hoofdrolspelers hun onderlinge problemen over hoe je met elkaar omgaat tijdens het politieke debat voor zich uit te schuiven.