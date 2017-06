Politie geeft opnames vrij: Duidelijk beeld van verdachte na geweldadige overval Oud-Vossemeer

De tachtigjarig weduwnaar werd zaterdag 15 april dit jaar 's nachts om vier uur overvallen in zijn tussenwoning aan de Molenstraat in Oud-Vossemeer. Hij was eerder die avond om tien uur naar zijn slaapkamer gegaan en hoorde gestommel. Dat was afkomstig van twee blanke, Nederlands sprekende mannen.

Zij trokken de bejaarde uit zijn bed, bonden hem vast en doorzochten zijn huis. Dat leverde onder meer een portemonnee met rijbewijs en de bankpas op. Daarmee werd dus later in Bergen op Zoom gepind door een man met bril en hoodie die duidelijk herkenbaar in beeld is gebracht door de bewakingscamera. Of hij ook een van de twee verdachte overvallers was, staat niet vast. Tips of aanwijzingen blijven welkom bij de politie (0800-6070).